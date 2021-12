Novak Djokovic renonce à l’ATP Cup qui débute samedi à Sydney

Novak Djokovic, qui refuse de dire s’il a été ou non vacciné contre le coronavirus et qui entretient le doute sur sa participation à l’Open d’Australie, ne disputera pas l’ATP Cup à partir de samedi et jusqu’au 9 janvier à Sydney, ont annoncé les organisateurs mercredi.

L’ATP Cup, épreuve par nations organisée par l’ATP, marque le coup d’envoi de la nouvelle saison sur le circuit masculin.

"Le numéro un mondial Novak Djokovic s’est retiré de l’ATP Cup 2022. L’équipe de Serbie sera désormais dirigée par le 33e mondial Dusan Lajovic", indique le communiqué.

Djokovic, 34 ans, laisse toujours planer le doute sur sa participation à l’Open d’Australie (17-30 janvier), tournoi du Grand Chelem qu’il a remporté à neuf reprises dont les trois dernières éditions, et où il pourrait tenter de décrocher un 21e titre majeur record.

Pour être autorisé à rentrer en Australie et participer au tournoi, les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement doivent être vaccinés.

Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé aussi le renom, entre autres, du Russe Andrey Rublev, 5e mondial, après avoir enregistré ceux de Dominic Thiem et Dennis Novak pour l’Autriche remplacée par la France dans le tableau.