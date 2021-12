Britney Spears ne fera plus de musique: elle explique ses raisons

Britney Spears a publié un long message sur Instagram dans lequel elle se confie avec émotion et sincérité sur ses difficultés. La chanteuse y explique comment ses relations familiales l’ont poussée à arrêter la chanson.

Après avoir été réduite au silence pendant 13 ans, Britney Spears retrouve peu à peu sa voix. Cette liberté retrouvée laissait espérer que la chanteuse pourrait bientôt remonter sur scène, mais il n’en est rien. Lundi 27 décembre, Britney Spears s’est emparée de son compte Instagram pour mettre les choses au clair et évoquer les raisons pour lesquelles elle ne fera plus de musique à l’avenir.

La star commence son message en abordant le sujet de la foi et l’importance de prier dans les bons et mauvais moments de la vie. Le message prend ensuite rapidement la tournure d’un réquisitoire contre sa famille qui gérait sa carrière et sa fortune depuis 13 ans.

«J’ai peur des gens et de l’industrie musicale»

Britney Spears écrit que "(s)a famille (l)’a embarrassée et profondément blessée", et qu’arrêter la musique est également une façon de se positionner contre ses proches. Elle évoque par ailleurs longuement la façon dont elle a surmonté ces épreuves, la tristesse et la solitude grâce à sa foi.

"Je suppose que la plupart des gens trouvent étrange que je ne fasse plus de musique… Mais les gens n’ont aucune idée des choses horribles qui m’ont été faites et de ce que j’ai surmonté. Désormais, j’ai peur des gens et de l’industrie musicale.", écrit-elle avant d’ajouter que "ne plus faire ma musique est ma façon de dire ‘Allez vous faire f*’ dans un sens".