Pep Guardiola fait encore l’éloge de Kevin De Bruyne: "quelqu’un d’unique, un battant"

Pep Guardiola ne tarit pas d’éloges à l’égard de Kevin De Bruyne. L’entraîneur de Manchester City, depuis six ans celui du stratège des Diables Rouges, a encore une fois loué les qualités de son protégé mardi sur le site du club anglais.

"Quand il est en forme, il est unique", a déclaré le technicien espagnol. "C’est aussi un battant", a-t-il dit à propos de De Bruyne auteur de 3 buts lors des trois derniers matches qui a vu City planter 17 buts, estimant que son roi des assists revient à son meilleur niveau, match après match.

"Il est de mieux en mieux. Il a joué de façon exceptionnelle contre Leicester (6-3, dimanche, ndlr). Kevin est depuis six ans avec moi et tout ce que l’on a fait ensemble quand il est en forme, c’est incroyable. Il a quelque chose d’unique au monde et nous le savons. Kevin est un joueur exceptionnel. Il a souffert en fin de saison, mais maintenant, il est bien, bien meilleur. Il a été très bon lors du match à Leeds et contre Leicester, je l’ai dit, il a été très, très bon tout le match. C’est un battant, un gars qui marque des goals et qui donne des assists".