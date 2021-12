Octa+ cesse de fournir électricité et gaz à ses 17 000 clients bruxellois

Octa+ a informé le gestionnaire du réseau bruxellois Sibelga qu’il renonce à sa licence.

L’entreprise familiale Octa+ cesse de fournir électricité et gaz à ses 17.000 clients dans la capitale, mais reste active en Flandre et en Wallonie, rapporte L’Echo mercredi.

"Les tarifs et la réglementation en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale ne nous laissent pas d’autre choix", avance Étienne Rigo, CEO et l’un des actionnaires familiaux de l’entreprise. L’entreprise ne s’arrête à Bruxelles que pour "y limiter l’exposition aux risques". Et de pointer du doigt une réglementation plus stricte qu’ailleurs autour des clients en défaut de paiement, qui a le pouvoir de "mettre en danger la survie de l’entreprise".

Si dans les autres Régions un fournisseur peut résilier un contrat après un certain temps en cas de défaut de paiement d’un client, à Bruxelles, où les contrats doivent avoir une durée minimale de trois ans, le fournisseur se doit en revanche de continuer à l’approvisionner.

Octa+ a informé le gestionnaire du réseau bruxellois Sibelga qu’il renonce à sa licence et qu’il ne fournira plus d’électricité et de gaz aux clients bruxellois à compter du début de l’année prochaine. Les clients recevront encore un décompte final. Celui à qui de l’argent est dû le recevra immédiatement.

Un basculement vers un fournisseur de remplacement est à l’étude pour les 17.000 clients.