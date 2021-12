P3B: Denée tient son nouveau président

Le Celtic Denée a trouvé un successeur à Éric Paquet, qui avait remis sa démission de la présidence du club anhétois il y a un mois.

Denée n’est plus sans commandant de bord: Jean-Marie Pirlot revient chez les Verts pour y coiffer la casquette de président. Un club au sein duquel il a joué de 1991 à 1999 et où il a coaché de 2004 à 2010. Il a également entraîné Tarcienne, Mettet et Fraire avant d’intégrer la cellule scouting du Sporting de Charleroi, aux côtés de Felice Mazzu. Il devrait donc apporter son expérience et aider le club à grandir. Les Denéens envisagent en effet d’aligner plusieurs équipes de jeunes la saison prochaine.

Ludovic Pochet assurera le coaching de l’équipe fanion en division 3 B, jusqu’à la fin de la saison.