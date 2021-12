Les premiers Belges pour les JO d’hiver sont connus

Six sportifs figurent d'ores et déjà dans la sélection belge pour les Jeux de Pékin…

À un peu plus d’un mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver, programmés du 4 au 20 février, à Pékin, le Conseil d’administration du COIB a approuvé la première sélection belge.

Celle-ci concerne six sportifs, trois hommes et trois femmes, et trois sports de glace. Dans le détail…

Patinage artistiqueLoena Hendrickx

Patinage de vitesseBart Swings (1.500, 5.000, 10.000 m, Mass Start)Mathias Vosté (1.000, 1.500 m)Sandrine Tas (Mass Start / sous réserve: 500, 1.000, 1.500 m)

Short-trackStijn Desmet (500, 1.000, 1.500 m)Hanne Desmet (500, 1.000, 1.500 m)

La prochaine annonce de sélection par le COIB aura lieu aux alentours du 20 janvier et concernera le ski alpin, les sports de neige, le bobsleigh ainsi que le skeleton.