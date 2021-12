Tarifs 2022: les 5 pires augmentations de Proximus et Orange

La loi à la rescousse

La nouvelle loi sur les télécommunications entend régler cette problématique de l’ancien tarif plus cher que le nouveau. Cette nouvelle mouture "oblige également l’opérateur télécoms à proposer tous les ans à chaque client le tarif le plus avantageux, précise la ministre des Télécommunications Petra de Sutter, Il appartient alors au client de l’accepter ou non. Nous sensibilisons ainsi les clients aux fluctuations des prix."