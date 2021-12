Le Benfica Lisbonne se sépare de son entraîneur Jorge Jesus

Après un premier passage au Benfica entre 2009 et 2015, l’entraîneur avait déjà quitté le club en de mauvais termes pour rejoindre le Sporting Portugal, son club du coeur mais rival honni des "Aigles".

Jesus a ensuite connu un grand succès aux commandes du Flamengo, avec lequel il a remporté cinq trophées en un an: la Copa Libertadores, le championnat et la Supercoupe du Brésil, la Supercoupe sud-américaine et le Championnat de l’Etat de Rio de Janeiro.

Le coach a toutefois quitté le "Mengao" pour retourner au Benfica en juillet 2020, expliquant vouloir rentrer au Portugal alors que le Brésil était sévèrement touché par la pandémie de Covid-19.