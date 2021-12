Officiel: l’ACFF suspend tous les championnats amateurs jusqu’au 17 janvier 2022!

On ne jouera plus au football chez les amateurs avant le 17 janvier 2022. Et ce, pour toutes les catégories sans exception! Une décision qui courait dans l’air depuis plusieurs jours.

L’information était attendue et elle est désormais officielle: les championnats amateurs sont suspendus jusqu’au janvier 2022. Et ce, pour toutes les catégories sans exception! Depuis le dernier Codeco, le 22 décembre dernier, et la prolifération toujours plus importante du variant Omicron, les clubs amateurs se trouvaient dans une position intenable financièrement. Ils sont en effet privés des entrées liées à la présence de spectateurs au bord du terrain et, surtout, dans les buvettes.

Après une réunion de crise qui s’est tenue lundi après-midi entre l’ACFF (association des clubs francophones de football, la VFV (aile flamande) et l’Union belge les différentes instances se sont réunies à nouveau entretenues ce mardi. "Il y a très peu de chances pour que l’on continue", indiquait, hier, David Delferière le président de l’ACFF . L’homme fort du football francophone a donc été entendu et croise les doigts pour que cet arrêt temporaire ne perdure pas. Le prochain Codeco s’annonce déjà déterminant.