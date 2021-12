Clifford, Le test, Maman pleut des cordes: les 3 sorties cinéma de ce mercredi 29 décembre

Un gros chien rouge, une grossesse mystérieuse mais aussi un géant prénommé Cloclo: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans les sorties cinéma de ce mercredi 29 décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Pas même de les lire, pour une fois. Mais bien d’aller au cinéma pour soutenir le secteur culturel et sa nécessaire rébellion.

1 Clifford

Film d’aventure de Walt Becker. Avec Russell Peters et Jack Whitehall. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Emily Elizabeth pensait cacher le minuscule chiot rouge qui l’a suivie depuis Central Park. Pas de bol, le lendemain, la bête fait la taille d’un éléphant.

Ce qu’on en pense

Un film pour enfants qui les prend pour des débiles. C’est fainéant et donc tout à fait dispensable.

La critique complète

2 Le test

Comédie d’Emmanuel Poulain-Arnaud. Avec Alexandra Lamy et Philippe Katerine. Durée: 1 h 17.

Ce que ça raconte

Annie, maman comblée, découvre un test de grossesse positif dans la poubelle de la salle de bains familiale. L’enquête est ouverte.

Ce qu’on en pense

L’affaire démarre plutôt bien mais arrive vite à bout de souffle. Une bonne idée de comédie douce-amère mal exploitée.

La critique complète

3 Maman pleut des cordes

Film d’animation collectif. Durée: 0 h 51.

Ce que ça raconte

Une petite fille délaissée par son père est envoyée à la campagne, chez sa grand-mère, par une maman dépressive.

Ce qu’on en pense

Une façon magique et intelligente de parler de la dépression et de ses conséquences aux plus jeunes. C’est magnifique, et précédé de trois autres courts-métrages un peu inégaux, eux.

La critique complète