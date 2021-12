Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi 28 décembre

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mardi 28 décembre 2021.

La sélection de la rédaction Chiffres Covid ce mardi 28 décembre en Belgique: moins de 6.500 cas par jour et hospitalisations en baisse de 26% La baisse du nombre de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès se poursuit, selon les derniers chiffres publiés mardi matin par l’Institut de santé publique Sciensano. +LIRE ICI Comment reconnaître une infection à Omicron? Le point sur les symptômes Contagiosité, symptômes, efficacité face aux vaccins… On fait le point sur ce que l’on sait du variant Omicron du coronavirus. +LIRE ICI Secteur culturel fermé: "Vandenbroucke ne veut pas bouger d’un iota" La rencontre virtuelle organisée entre le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke et le monde culturel concernant la décision du dernier Comité de concertation de fermer les salles de spectacle a tourné au dialogue de sourds mardi matin. +LIRE ICI

1. Belgique

Le secteur culturel introduit son recours au Conseil d’État

Le secteur culturel a introduit mardi matin un recours en annulation ainsi qu’une demande de suspension et de mesures provisoires en extrême urgence auprès du Conseil d’État, a annoncé la Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS), l’un des acteurs de cette initiative. + LIRE ICI

Émeutes lors de la manifestation du 21 novembre contre le CST: un avis de recherche lancé par la police

La police bruxelloise a lancé mardi un nouvel avis de recherche visant 15 émeutiers ayant pris part à la manifestation du 21 novembre contre le Covid Safe Ticket (CST). Des émeutes avaient éclaté en marge de la manifestation "Ensemble pour la liberté" qui avait rassemblé près de 35 000 personnes dans les rues de Bruxelles. + LIRE ICI

La limite de concentration en CO2 dans les transports bondés souvent dépassée

La concentration autorisée de CO2 (en ppm, soit parties par millions) dans les bus et les trams les plus fréquentés est régulièrement dépassée, comme le révèle un échantillonnage publié mardi par la VRT. + LIRE ICI

La crise sanitaire a exacerbé la consommation de tabac des Belges

La crise sanitaire a exacerbé la consommation de tabac des Belges, ressort-il de la dernière "enquête tabac" de la Fondation contre le cancer, publiée mardi. + LIRE ICI

2. Monde

Covid: nouvelles restrictions en Chine après une flambée des cas

La Chine a confiné mardi plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires, au moment où le pays fait face à un nombre record de contaminations au Sars-CoV-2 à moins de 40 jours des JO d’hiver de Pékin. + LIRE ICI

France: prime mensuelle de 100€ pour les infirmiers des services de soins critiques

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé mardi une prime mensuelle de 100 euros nets pour les infirmiers et infirmières des services de soins critiques et de réanimation dès janvier 2022, très fortement sollicités par la crise du Covid-19. +LIRE ICI

Covid: le monde n’atteindra pas l’objectif de vaccination de l’OMS pour la fin de l’année

L’objectif fixé par l’OMS, d’un taux de vaccination de 40% dans chaque pays d’ici la fin de 2021, ne sera pas atteint, avec des écarts surtout marqués en Afrique. +LIRE ICI

3. Sport

NBA: la ligue réduit la durée d’isolement des joueurs positifs au Covid

Les joueurs de NBA testés positifs pourront désormais sortir de quarantaine après seulement six jours s’ils sont vaccinés et asymptomatiques, a indiqué la ligue dans une note transmise aux équipes et consultée lundi par le média américain ESPN. + LIRE ICI

Jordi Alba également positif au Covid à Barcelone

Jordi Alba a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi le FC Barcelone. Le latéral gauche ne prendra pas part à l’entraînement de mardi. + LIRE ICI

Tom Wirtgen stoppé par le Covid, malgré le vaccin

Touché par le virus, Tom Wirtgen voit sa préparation retardée de plusieurs semaines. Il manquera le début de saison. + LIRE ICI