Les prix du gaz continuent de baisser pour le 5e jour de suite en Europe

Les prix du gaz naturel en Europe ont à nouveau baissé mardi, et ce pour la cinquième journée consécutive, soit la plus longue tendance à la baisse depuis plus d’un an.

Le prix du gaz naturel néerlandais, la référence européenne, a baissé de plus de 9% à Amsterdam mardi. Vers 13h30, il était de 101,31 euros par mégawattheure.

La semaine dernière, le prix du gaz a culminé à plus de 180 euros par mégawattheure, en raison des basses températures et d’une diminution des approvisionnements de gaz en provenance de Russie.

Entre-temps, le mercure est remonté et des navires supplémentaires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) sont partis vers l’Europe occidentale. Le nombre de navires américains traversant l’Atlantique a augmenté d’un tiers au cours du week-end.