Jason Denayer pourrait quitter Lyon pour un club de Premier League

Jason Denayer pourrait être la première grande recrue de la nouvelle ère du club de Newcastle qui lutte actuellement contre la relégation en Premier League.

Nos confrères du Nieuwsblad révèlent que Jason Denayer serait sur la short-list du nouveau club le plus riche au monde, Newcastle. Alors qu'ils sont mal embarqués en Premier League pour l'instant, avec une avant-dernière place après 19 journées mais un bon match nul lundi soir face à Manchester United (1-1), les Magpies devraient se montrer (très) actifs lors du mercato hivernal qui se profile grâce à l'énorme budget que le club a désormais sur son compte grâce à son nouveau propriétaire, Yasir al-Rumayy.

Une manne financière démesurée qui devrait pouvoir maintenir le club mythique en Premier League, sauf catastrophe. Et pour se renforcer, les dirigeants du club anglais suivraient avec beaucoup d'attention le Diable rouge de 26 ans, Jason Denayer, qui évolue à l'Olympique Lyonnais. Actuellement blessé mais libre de tout contrat en fin de saison, le défenseur belge est auteur d'une bonne saison dans la charnière centrale du club français (17 matchs, 3 buts), et il y a même de grandes chances qu'il s'en aille durant ce mercato hivernal, lui qui évolue sous les couleurs du club de Jean-Michel Aulas depuis 2018 et qui n'a toujours pas prolongé après des négociations infructueuses. L'Olympique Lyonnais aurait donc tout intérêt à le vendre durant le mois de janvier qui arrive et ainsi éviter de le laisser partir gratuitement à la fin de la saison.