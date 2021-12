Le trafic ferroviaire interrompu près de Lier après un accident de personne

Le trafic ferroviaire est interrompu mardi matin entre Lier et Herentals et entre Lier et Aarschot en raison d’un accident de personne, rapportent la SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

L’accident, dont les circonstances restent à déterminer, s’est produit peu après 5h30 à un passage à niveau sur la Diestersteenweg à Lier. Selon Infrabel, le train concerné effectuait le trajet Mol-Anvers. Le train de Turnhout à Binche est également bloqué sur cette double voie.

Des bus de remplacement seront mis en place par la SNCB Lier et Herentals et entre Lier et Heist-op-den-Berg.