Le Meilleur Pâtissier: qui a été éliminé aux portes de la finale?

Le débrief de Mich

M6 Chaque semaine, Alexandre, surnommé "Mich", nous fait son débriefing personnel de l’épisode diffusé. Le déroulement du tournage, les moments forts de chaque émission, Mich vous dit tout!

+ Relire les précédents débriefs de Mich

Lavenir.net: Une épreuve technique sans recette, c’était une première! Comment avez-vous pris l’annonce?

Alexandre: C’était hyper chaud! Mes années d’études m’ont bien aidé à noter rapidement, mais c’était très compliqué.

Est-ce que votre Cendrillon n’aurait pas mérité un peu de chirurgie?

Effectivement, je pense que je n’ai pas vraiment respecté Cendrillon sur cette épreuve… C’était un carnage, je le conçois. Je n’ai jamais été bon en dessin et ça s’est confirmé sur cette pauvre Cendrillon…

Pour cet épisode unique, la dégustation s’est déroulée dans le théâtre du château, une pièce magnifique inconnue des téléspectateurs. Qu’avez-vous pensé de ce lieu unique?

On passait souvent devant mais on ne connaissait pas cette pièce qui était vraiment dans le château. C’était vraiment un lieu de tournage et un souvenir incroyable!

On dirait que la production a vraiment tout fait pour ne pas vous octroyer de tablier bleu. Pensez-vous que c’était volontaire?

Je ne sais pas s’ils le font exprès, ça reste embêtant d’être le seul finaliste à n’avoir eu aucun tablier bleu… Mais bon c’est comme ça.

La semaine prochaine, la finale de cette dixième saison vous opposera à Aya et Maud, deux candidates de taille. Vous sentez-vous à la hauteur?

Je me sens à la hauteur, ça va être une chouette finale entre personnes qui s’apprécient! On est là pour s’entraider, ça va vraiment être un beau moment.