Donations: on resserre la vis dès le 1er janvier

Pour qu’une donation ne soit pas taxée, le particulier devra accepter de prendre davantage de risques en 2022.

Le gouvernement wallon a récemment validé un nouveau décret fiscal qui permettra de tendre vers "un impôt plus juste". Ce texte introduit notamment des nouveautés en matière de donations.

Concrètement, si vous souhaitez donner une somme d’argent à un proche, il existe aujourd’hui deux possibilités. "Une donation telle que prévue par le code civil doit normalement passer par un acte notarié", affirme Sylvain Bavier, notaire et porte-parole de Fednot. C’est la première option. Le particulier est alors soumis à une taxation (droits d’enregistrement), qui varie entre 3 et 7% selon les régions et le degré de parenté.

Le passage chez le notaire n’est cependant pas obligatoire d’un point de vue fiscal. L’administration fiscale fait en effet preuve d’une certaine tolérance en la matière. Ainsi, une donation peut également être valable grâce à un document, que l’on qualifie d’acte sous seing privé. La donation est alors réalisée grâce à un simple virement, complété d’un pli recommandé. Ce type de donation est parfaitement toléré par le fisc, "pour autant que l’on se réserve la preuve d’une date certaine". L’avantage pour le particulier, c’est bien entendu qu’aucune taxation n’intervient dans ce cas de figure.

Mais ce type de donation, "de la main à la main", présente toutefois des limites. Car si le donateur meurt dans les trois ans, la personne qui a reçu la donation devra payer des droits de succession, bien plus élevés que les droits d’enregistrement de base. Ça, c’est ce qui est prévu aujourd’hui.

Encourager l’enregistrement

Mais dès ce 1er janvier, le nouveau décret wallon resserre la vis. Le délai de trois ans passera en effet à cinq ans. Dorénavant, le donateur devra donc rester en vie cinq ans après sa donation non enregistrée pour qu’elle soit toujours bien exemptée des droits de succession.

Autrement dit, s’il décède avant ce délai, son successeur devra payer des droits de succession, et l’addition sera clairement plus salée qu’avec des droits d’enregistrement.

Le but de ce nouveau décret est donc bien d’encourager l’enregistrement des donations, étant donné que les donations non enregistrées deviendront plus risquées, au vu de l’allongement du délai.

Notons qu’en Wallonie, les droits d’enregistrement sont fixés à 3,3% pour un héritier en ligne directe, et à 5,5% pour les autres personnes.

Une donation avant 2022?

Cette mesure plus stricte, introduite dès le 1er janvier, n’a pas d’effet rétroactif, comme c’était initialement prévu.

Cela signifie que toutes les donations effectuées avant le 1er janvier 2022, et qui n’ont pas été enregistrées, bénéficient toujours bien d’un délai de trois ans.

Faut-il dès lors se dépêcher de donner de l’argent à un enfant ou à son conjoint avant la fin de l’année ? "C’est toujours faisable en effet. C’est souvent par lettre que cela fonctionne. Le donateur envoie une lettre au donataire en lui disant qu’il lui donne telle somme d’argent. Il effectue le virement, et le proche doit lui répondre en disant qu’il a bien reçu sa donation."

Il s’agit bien d’un pli recommandé sur lequel est apposé un cachet de la poste, qui vaut comme date certaine. C’est à cette date que commence le délai de trois ans, pour le fisc.

"Vous pouvez encore faire une donation avant le 1er janvier pour échapper au délai de cinq ans. Mais cela implique d’avoir une lettre qui part et une autre qui revient avant le 31 décembre. En termes de timing, cela risque donc d’être un peu juste", conclut Sylvain Bavier.