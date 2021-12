Un nouvel entrant dans la valse des entraîneurs de Jupiler Pro League

Retour sur 10 dates importantes à propos des entraîneurs de D1A en Belgique.

La valse des entraîneurs de la saison 2021-2022 en Jupiler Pro League, après l’annonce de la fin de collaboration entre l’Espagnol Jordi Condom et Seraing lundi à l’issue de la 21e journée de championnat:

15 septembre 2021: Peter Maes est le premier entraîneur de D1A limogé cette saison. L’ancien gardien de but est licencié par le Beerschot quelques mois après son arrivée en provenance de Saint-Trond. Le club anversois est lanterne rouge avec 1 point sur 21. Marc Noë assure l’interim.

21 septembre 2021: L’Argentin Javier Torrente, 52 ans, est le nouvel entraîneur du Beerschot, lanterne rouge du championnat. Ancien adjoint de Marcelo Bielsa, il arrive avec son frère Diego Torrente, analyse vidéo. Les adjoints belges Greg Vanderidt et Frank Magerman intègrent aussi le staff technique.

4 octobre 2021: Mbaye Leye est remercié par le Standard après un bilan de 3 points sur 15 et une 12e place au classement du championnat avec 13 points en dix rencontres. Il avait pris l’équipe le 30 décembre 2020 en remplacement du Français Philippe Montanier.

7 octobre 2021: Après avoir informé la veille sa direction à Courtrai - qu’il avait rejoint en janvier dernier - Luka Elsner est le nouvel entraîneur du Standard. Le Slovène, 39 ans, succède à Mbaye Leye et sera assisté de Will Still, 28 ans, qui avait déjà fait un passage dans le staff professionnel des Rouches en 2015-2016.

12 octobre 2021: Karim Belhocine est nommé entraîneur de Courtrai, où il signe un contrat à durée indéterminée. Le Franco-algérien de 43 ans, passé deux saisons par Charleroi entre 2019 et 2021, a déjà occupé les fonctions d’assistant, d’entraîneur principal puis de directeur technique à Courtrai entre 2015 et 2017.

28 novembre 2021: Arrivé en février dernier, Yves Vanderhaeghe est remercié par le Cercle Bruges malgré une victoire la veille contre le FC Malines (3-1), mais ce n’est que la 3e de la saison pour les Brugeois, avant-dernier en championnat avec 13 points en 16 rencontres. L’ancien Diable Rouge est remplacé par l’ancien coach du LASK Linz, l’Autrichien Dominik Thalhammer, qui signe jusqu’en juin 2023.

6 décembre 2021: Genk se sépare de John van den Brom, arrivé en novembre 2020, après une série de sept matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Le dernier vainqueur de la Coupe est 8e avec 22 points. Glen Riddersholm et Domenico Olivieri sont désignés pour se charger de la gestion quotidienne du groupe.

7 décembre 2021: Genk annonce l’arrivée de Bernd Storck sur le banc de touche comme successeur de John van de Brom. Ancien entraîneur de Mouscron et du Cercle Bruges, l’Allemand signe un contrat à durée indéterminée.

17 décembre 2021: Zulte Waregem se sépare de Francky Dury qui fait les frais de la 17e place du Essevee au classement au bout de 19 journées. Dury, qui avait annoncé la fin de sa carrière au terme de la saison, est remplacé par ses assistants Davy de Fauw et Timmy Simons.

27 décembre: Seraing annonce avoir acté la fin de sa collaboration avec Jordi Condom, 52 ans, dès le coup de sifflet final de sa rencontre perdue 2 à 0 au FC Malines pour le compte de la 21e journée de championnat, la dernière de l’année 2021. Arrivé à l’aube de la saison, l’Espagnol ne parvient pas à sortir le néo-promu serésien de la zone relégable, 17e avec 19 points, ne laissant que le Beerschot derrière lui (9 pts).