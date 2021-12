Clément Tainmont interpelle la Pro League à propos des masques

L’ex-Carolo Clément Tainmont, maintenant pensionnaire de D1B au Royal Excel Mouscron, a tenu à faire savoir son incompréhension quant au port du masque en début de match.

Clément Tainmont a joué plus d’une centaine de matchs avec Charleroi avant d’avoir été transféré à Malines en 2018 et d’être surtout utilisé comme "joker de luxe". Formé à Valenciennes, il a inscrit plus d’une trentaine de buts durant sa carrière dont la plus grande partie en Jupiler Pro League.

«Les masques pour rentrer sur le terrain et les enlever quelques mètres plus loin, c’est une décision que je n’arriverai jamais à comprendre.»

Le Français a tenu à faire savoir qu’il ne comprenait pas les nouvelles mesures prises en football professionnel en réaction au dernier codecosur Twitter. Le joueur de 35 ans critique le fait de mettre des masques juste pour rentrer sur le terrain alors que l’ensemble des acteurs devront quand même les enlever pour jouer le match.