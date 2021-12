Confronté à la vague du Covid-19, le sport français renoue avec les jauges

Avec le retour des jauges pour les grands rassemblements en France, annoncé lundi par le gouvernement, le sport est à nouveau frappé de plein fouet par le Covid-19, qui a déjà recommencé à désorganiser diverses compétitions à travers le monde.

Confrontée à la déferlante du variant Omicron, la France renoue avec les jauges pour les grands évènements, environ cinq mois après leur abandon. Elles sont fixées à 2.000 personnes pour les manifestations en intérieur, et 5.000 personnes pour les évènements organisés en extérieur, et la consommation de boissons et d’aliments y sera interdite.

Ces mesures entreront en vigueur lundi, pour trois semaines, a précisé le Premier ministre Jean Castex.