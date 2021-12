Le ciné L’Ecran.net de Couvin a décidé d’entrer à son tour en résistance, dès ce lundi. "Au début, je n’étais pas spécialement chaud pour rouvrir, explique Damien Lahousse, son gérant. Je suis indépendant et s’exposer à une sanction plus lourde comme une fermeture plus longue encore, cela n’aurait pas les mêmes conséquences que si j’avais été employé dans un cinéma subsidié, assuré de décrocher sa subvention l’an prochain…"