Un P-V. dressé à Bertrix pour les manifestations culturelles de dimanche

Le Parquet du Luxembourg a fait dresser un P.-V. à l’encontre des organisateurs des manifestations à Bertrix pour les concerts d’hier dimanche.

Le gouverneur du Luxembourg Olivier Schmitz et le procureur du Luxembourg Étienne Donnay ne sont pas restés les bras croisés après les deux représentations culturelles d’hier en soirée au centre de Bertrix, spectacle autorisé par le bourgmestre Mathieu Rossignol, malgré l’interdiction demandée par le Codeco et coulée dans un arrêté royal.

Le Parquet a fait dresser un procès-verbal à Bertrix. "J’ai effectivement demandé au chef de Semois-Lesse de verbaliser, confie Étienne Donnay. Un P.-V sera rédigé."

Y aura-t-il des poursuites, voire une condamnation?

"Il y a infraction, donc il y a des poursuites possibles effectivement, dit-il. Le bourgmestre a maintenu l’événement et en a fait la publicité sur les réseaux. Or, il est chargé de faire respecter la loi."

«Pour faire respecter les règles, pas pour en débattre»

Le gouverneur du Luxembourg Olivier Schmitz envoie un courrier ce jour à tous les bourgmestres leur demandant de veiller à faire respecter les règles.

"Je rappelle aux bourgmestres que nous ne sommes pas là pour disserter sur la pertinence des règles émises, mais pour les faire respecter, précise Olivier Schmitz. Cela dit, avec mesure évidemment et proportionnalité. Il est opportun de mesurer le risque d’envoyer la police sur un événement. Privilégier le dialogue ou les mesures préventives s’avèrent parfois bien plus utiles et adaptées. On imagine mal aller faire évacuer une salle de cinéma avec des enfants.

Pour le reste, le bourgmestre de Bertrix doit assumer sa responsabilité. Je ferai en sorte que cela ne se représente plus ni à Bertrix ni ailleurs.

Le gouverneur relativise cependant l’ambiance générale en Luxembourg: "Ça ne doit pas donner l’impression d’une rébellion. Il y a juste eu ces deux représentations dans le calme. Dans la province, tout le monde a bien respecté les règles, même en les regrettant. Que des acteurs culturels ou politiques prennent la parole, c’est leur rôle, mais sur le rapport à la loi, cela s’est très bien passé."

«Un soutien à la culture, pas un appel à la désobéissance»

Le bourgmestre de Bertrix Mathieu Rossignol confie qu’effectivement la police est descendue bien après le spectacle au centre culturel et a pris deux identités de personnes qui rangeaient le matériel près de la porte du garage.

Petit rappel des faits avec le bourgmestre. "Le spectacle devait se dérouler le jeudi soir avec jauge de 200 personnes et bar ouvert, rappelle-t-il. Après le Codeco, nous avons envisagé avec le directeur de l’académie d’organiser ce spectacle, pour lequel les enfants ont tellement répété, à l’église, mais nous n’avions pas encore les textes.

Le vendredi matin, on s’est rendu compte que ce serait compliqué techniquement à organiser dans l’église. J’ai décidé de maintenir les deux représentations le dimanche, mais sans ouvrir le bar.

On a maintenu les représentations avec jauge de 200 personnes, CST, masque, sans ouverture de bar, en forme de soutien à la culture et à ses acteurs. Cela n’a rien d’un appel à la désobéissance. Nous n’avons plus de manifestation avant le 13 janvier. Aucune position n’est arrêtée pour la suite."