Thomas Tuchel salue Lukaku après sa montée décisive: "Pas de doute, il est super important"

Le Diable était de retour sur les terrains après son test positif au Covid et comme souvent en 2021, Romelu a planté sa rose.

L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a chanté les louanges de Romelu Lukaku, buteur après sa montée au jeu pour son retour, dimanche, sur la pelouse d’Aston Villa (1-3). "Il n’y a pas de doute qu’il est super important. Chaque joueur est super important, mais Romelu sera un joueur clé, personne ne doute de ça", a déclaré l’Allemand.

"La dernière fois qu’il a commencé un match avec nous, c’était en octobre et pas à cause de la qualité ou parce que nous doutions que nous serions meilleurs sans lui", a expliqué Tuchel. "Ce n’était pas le cas. Il a simplement eu la malchance de se blesser et après la blessure, il a été contaminé par le Covid. Il a à nouveau été écarté dix jours et souffrait de symptômes."

Dimanche, le Diable Rouge pouvait reprendre la compétition. Initialement laissé sur le banc, il est monté au jeu à la pause, alors que le score était de un but partout. Dix minutes plus tard, Lukaku donnait l’avantage aux ‘Blues’, inscrivant son premier but depuis septembre.

Tuchel a raconté sa discussion avec lui durant la mi-temps. "Je lui ai demandé d’être très honnête et de me dire s’il pouvait jouer 45 minutes. Il a dit oui, et j’ai dit ‘OK, alors essaie de jouer 45 minutes.’" Le staff médical avait recommandé que le Diable Rouge joue moins de 45 minutes pour son retour, souligne Tuchel. "Mais nous pensions que nous pouvions prendre le risque et être plus offensif avec lui, et je suis heureux bien sûr car cela s’est bien passé aujourd’hui. Voyons à présent quelle sera sa réaction et comment il s’adaptera."

Chelsea, 41 points, partage la deuxième place de la Premier League avec Liverpool, qui compte une rencontre de moins, à six longueurs de Manchester City.