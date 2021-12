Le squelette d’un homme retrouvé, 13 ans après sa disparition

En 2008, Jérôme Della-Longa, 20 ans, disparaît mystérieusement. Son corps vient d’être retrouvé au fond d’un ravin dans le sud de la France. Il aurait été victime d’un accident de la route.

13 ans. Il aura fallu 13 ans pour que la lumière soit faite sur la disparition mystérieuse d’un jeune homme de 20 ans originaire du sud de la France: Jérôme Della-Longa. Comme le rapportent nos confrères du Parisien, son squelette a été retrouvé le 21 décembre dernier, totalement par hasard, par un randonneur, interpellé par la vision d’une carcasse de voiture dans un ravin difficile d’accès sur la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Aux abords de la voiture, une Peugeot 205 blanche, le randonneur aperçoit des ossements. Il n’en fallait guère plus pour que la police ne se dépêche sur les lieux. Très vite, il apparaît que le véhicule appartient à un certain Jérôme Della-Longa et que la 205 blanche n’a pas fait l’objet d’une déclaration de vol. Une enquête est désormais ouverte pour essayer de retracer le parcours de la victime.

Un accident

Pour l’instant, l’hypothèse de l’accident est privilégiée. Selon ses proches, le jeune homme n’avait aucune pensée suicidaire, il aurait vraisemblablement dévié de sa trajectoire dans un virage en épingle. Il sera toutefois difficile d’apporter des réponses concrètes 13 ans après sa mort.

Sa disparition n’avait pas été signalée à l’époque. Orphelin, vivant entre plusieurs domiciles chez divers oncles et tantes, on avait alors considéré que Jérôme était majeur, et qu’aucun indice ne pouvait étayer une éventuelle piste criminelle. Pas de quoi donc solliciter l’intervention des services de police.