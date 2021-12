Andrey Rublev testé positif au Covid après le tournoi d’Abou Dhabi

Le joueur de tennis russe Andrey Rublev a été testé positif au coronavirus. Le N.5 mondial est le cinquième joueur positif après le tournoi exhibition d’Abou Dhabi.

Rublev se trouve en ce moment à Barcelone. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, dimanche, il explique souffrir de "symptômes minimes". "Je suis complètement vacciné et je me préparais pour les tournois, l’ATP Cup et l’Open d’Australie. A présent, je dois récupérer et je me rendrai à Melbourne seulement quand ce sera sûr pour tout le monde."

"Je suis bouleversé et préoccupé par ce qu’il se passe, prenez soin de vous et de vos proches", a encore écrit Rublev.

Avant Rublev, l’Espagnol Rafael Nadal, le Canadien Denis Shapovalov, la Suissesse Belinda Bencic et la Tunisienne Ons Jabeur avaient également annoncé une contamination au Covid-19 après le tournoi d’Abou Dhabi. La Britannique Emma Raducanu avait, elle, été testée positive à son arrivée aux Emirats arabes unis et n’avait pas pris part au tournoi.