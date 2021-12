Fortes pluies mortelles en Bolivie: 13 victimes et un millier de familles sinistrées

Des pluies et des inondations ont touché la Bolivie et le Brésil. Manuella LUANA/AFP

La situation dans le département de Santa Cruz est "très critique" d’après le vice-ministre de la Défense civile.

Des pluies diluviennes qui se sont abattues sur une grande partie de la Bolivie ont fait 13 morts et un millier de familles sinistrées, selon des chiffres officiels rendus publics dimanche.

"Il y a plus de 1.000 familles sinistrées, 13 personnes mortes", a déclaré le vice-ministre de la Défense civile Juan Carlos Calvimontes à la radio et la télévision publiques.

Juan Carlos Calvimontes a indiqué que la situation dans le département de Santa Cruz (est) était "très critique" en raison de la crue des rivières Ichilo, Grande et Piraí, dont les eaux ont inondé les secteurs habités et les terres agricoles vouées aux cultures céréalières et d’oléagineux.

Dans la municipalité de San Julián, 32 personnes qui ne peuvent pas être jointes doivent être évacuées dans les prochaines heures par voie aérienne, a ajouté M. Calvimontes.

Les services de météorologie ont lancé une mise en garde contre des pluies diluviennes dans les départements de Potosí, Chuquisaca et Tarija dans le sud du pays.

Les images de télévision ont montré les rivières en crue à La Paz et Cochabamba.