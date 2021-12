Débrief sportif du week-end: le Standard toujours plus mal, Lukaku est de retour et Van Aert en démonstration

De la Pro League, du football à l’étranger et du cyclocross, le week-end a été plutôt riche en émotions sportives durant les fêtes.

Football

Belgique

Ce week-end avait lieu la 21e rencontre de la saison en Pro League. Pour cette dernière de l’année, le Standard s’est encore plus pris les pieds dans le tapisen s’inclinant (encore) à domicile, ce qui a provoqué une nouvelle colère froidede ses supporters.

Pendant ce temps, en tête du tableau, l’Uniona pris un excellent pointface à La Gantoise et finira cette année 2021 historique à la première place du championnat. Sept points, car Bruges a perdu le derby de la Venise du Nordface au Cercle. Une première depuis 2013.

À l’étranger

Les Diables ont été efficaces en Premier League. Lukaku, de retour après sa quarantaine, s’est offert un but et un penalty provoqué tandis que De Bruyne a planté le premier des six butsdes siens face au Leicester de Tielemans, peu en verve.

BASKET

Tennis

CYCLISME

En cyclocross, Wout Van Aert a battu Mathieu Van Der Poel dans leur premier (mais sûrement pas le dernier) duel de la saison en Belgique. Dans la boue de Termonde, le Belge a remporté la onzième manche du calendrier devant son grand rival et Toon Aerts.