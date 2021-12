Plus de trains entre Namur et Dinant après la chute d’une voiture sur les voies

La circulation des trains est actuellement interrompue sur la ligne 154 entre Namur et Dinant à hauteur de Lustin après qu’une voiture eut franchi dimanche soir vers 19h20 le parapet d’un pont et dévalé un talus avant de terminer sa course sur les voies du chemin de fer, a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Des navettes de bus vont être mises en place par la SNCB.

Le conducteur de la voiture a pu quitter son véhicule par ses propres moyens, a précisé Infrabel mais le trafic est interrompu dans les deux sens jusqu’à nouvel ordre entre Jambes et Dinant.

Les opérations pour dégager le véhicule s’annoncent compliquée et devraient prendre un certain temps, poursuit le gestionnaire du réseau ferroviaire qui s’attend à ce que la circulation des trains demeure à l’arrêt jusque tard dans la soirée.