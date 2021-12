Farid répond à votre question météo: "Records de douceur approchés pour la Saint-Sylvestre?"

La question du jour à Farid est celle de Louis de Mouscron (Hainaut): "Salut Farid, penses-tu que des records de températures vont tomber ces prochains jours avec la douceur attendue? Merci d’avance!". Farid répond à la question et donne son analyse

Salut Louis, j’espère que tu as passé de bonnes fêtes. Il est vrai que nous attendons une très nette hausse du mercure grâce à la constitution d’un puissant anticyclone sur l’Afrique du nord. Ce dernier va véhiculer un flux d’air subtropical sur toute l’Europe de l’ouest et après un début de semaine relativement doux et pluvieux (8-9°C en plaine), ça va s’envoler. On attend 13°C mercredi fin de journée et on pourrait localement dépasser 14°C jeudi et vendredi prochain avant une légère baisse début d’année. Pour information, le record absolu à Uccle pour janvier est de 15,3°C et a été relevé en 1947. Il sera difficilement atteignable mais sait-on jamais?

Et ailleurs sur le pays?

Nous aurons droit à une petite pause en attendant une nouvelle salve pluvieuse assez costaude. Le matin, on retrouvera un temps plutôt sec mais déjà bien nuageux à une éclaircie près sur le nord-est du pays. Milieu d’après-midi les précipitations reviendront donc par la frontière française (Hainaut, Flandres) avec de la pluie qui envahira le centre puis l’Ardenne et le nord en début de soirée.

Le vent sera costaud de secteur sud (45-60 km/h) et on attend grosso modo 5 à 10 L de pluie avant le retour d’un temps plus sec en milieu de soirée par l’ouest (encore de la pluie sur l’Ardenne et l’est). Joli bond des températures atteignant 7 à 11°C de Botrange à Mons et nuit suivante plus sèche partout! Une nouvelle zone de pluie atteindra le pays mardi avec des températures stationnaires avant un bond du mercure mercredi sous de fortes rafales de vent.