Gros rassemblement à Bruxelles en soutien au secteur culturel: "Même le ciel pleure aujourd’hui avec la culture" (vidéo)

Au moins 5 000 personnes se sont rassemblées sur les marches du Mont des Arts de Bruxelles pour soutenir le monde de la culture.

Pour le secteur culturel, il n’y aura donc pas eu de miracle de Noël. "Il y avait la dinde du réveillon et nous sommes désormais les dindons de la Noël", rigolait jaune le patron d’un théâtre bruxellois bien connu dans les rues de Bruxelles ce dimanche.

Il y avait la dinde du réveillon et nous sommes désormais les dindons de la Noël

Comme décidé par le dernier Codeco, cinémas, salles de spectacles ou de concerts et autres lieux culturels ont donc été contraints de refermer une fois encore leurs portes à partir de ce dimanche.

Si une partie de ces lieux a décidé de braver l’interdit et de rester ouvert malgré tout, le secteur estime être désormais la principale victime de cette crise sanitaire. "Alors qu’il ne devrait pas l’être", regrette Olivier, attaché de presse culturel. Le milieu culturel s’interroge sur les choix récents du gouvernement De Croo. "Pourquoi nous obliger à fermer alors que d’autres lieux qui propagent beaucoup plus le virus peuvent, eux, rester ouvert?Cela n’a vraiment ni queue ni tête", peste encore le boss du théâtre.

Pourquoi nous obliger à fermer alors que d’autres lieux qui propagent beaucoup plus le virus peuvent, eux, rester ouvert?

Acteurs, musiciens, metteurs en scène, ou autres techniciens, etc. ils étaient au moins 5 000 ce dimanche à s’être donné rendez-vous malgré la pluie sur les marches du Mont des Arts de Bruxelles pour crier leur colère. "Aujourd’hui, je vois beaucoup de parapluies, cela veut dire que même le ciel pleure avec nous et la culture aujourd’hui", s’est notamment exprimé sur scène Stany Crets, l’acteur qui a été le premier a appelé à ce rassemblement. "Pourquoi refermer la culture alors que nous avons réussi à mettre en place de nombreuses choses qui démontrent que nos lieux ne sont pas dangereux", souligne de son côté Marie-Camille, membre de l’ASBL qui gère notamment les festivals La Semo et Namur en mai. "La culture ne fait pas partie du problème, mais plutôt de la solution, ajoute encore Olivier. La culture nourrit. La culture donne de l’émancipation aux gens. La culture est importante socialement. Il est donc plus que jamais important de garder ouvert ces lieux de culture, et particulièrement dans la période actuelle."

La culture ne fait pas partie du problème, mais plutôt de la solution.

Une décision injuste et inapproprié

En extrême urgence, un recours devant le Conseil d’État contre les dernières décisions du Codeco devrait être introduit dans le courant de la semaine prochaine (voir par ailleurs), le secteur culturel a martelé encore et encore ce dimanche que même les experts du GEMS n’avaient pas réclamé leur fermeture. "Ce qui nous fait dire que cette décision est injuste et inappropriée, confirme Jérôme, acteur et metteur en scène. Cela ne sert à rien de rappeler pourquoi elle est inappropriée, puisque le GEMS n’a pas du tout recommandé ces mesures. Et surtout injuste parce qu’on observe qu’il n’y a que le secteur culturel qui doit fermer, alors que ce n’est pas du tout justifié. "

Longtemps qu’on ne les comprend plus

Alors que certains regrettaient un mouvement " trop gentil" et auraient bien voulu des actions "plus musclées " et qu’un sitting non autorisé du côté de la rue de la Loi a notamment été évoqué, plus loin quelques musiciens improvisent une sorte de "bœuf musical" pour le plus grand bonheur des passants. Entre deux morceaux, le comédien John John Mossoux pointe, lui, le surréalisme de la situation actuelle. "Enfin, cela fait longtemps que nous ne les comprenons plus, confirme-t-il. Ils marchent sans doute un peu sur leur tête. La Belgique est le pays de l’absurdité, mais là on dépasse tout. Jusqu’ici, nous avions fait du surréalisme, mais désormais, ils font même du sous-réalisme. C’est-à-dire qu’on devient un peu bête."

La Belgique est le pays de l’absurdité, mais là on dépasse tout. Jusqu’ici, nous avions fait du surréalisme, mais désormais, ils font même du sous-réalisme. C’est-à-dire qu’on devient un peu bête.

Ces derniers mois, les différents acteurs culturels ont pourtant tenté de mettre en place des protocoles très stricts pour rendre leurs différents lieux encore et toujours plus sains, ont-ils aussi tenu à rappeler ce dimanche. "J’ai même envie de dire que cela fait désormais près de deux ans que nous nous battons pour pouvoir continuer de faire des événements, reprend Marie – Camille. À chaque fois qu’il a fallu mettre quelque chose en place, nous avons accepté de le faire, même s’il a fallu très souvent débourser beaucoup d’argent. Mais apparemment, ce ne serait toujours pas suffisant pour nos hommes politiques. Que vont-ils encore nous imposer demain? "

Désormais, le secteur exige avec force la mise sur pied d’un cadre viable et rentable sur le long terme et que celui-ci soit accompagné de mesures de soutien. " Mais surtout que les politiques reviennent au plus vite sur les mesures prises, termine Jérôme. Faire des erreurs cela arrive, mais il faut savoir le reconnaître et revenir tout simplement en arrière. "

Surtout que les politiques reviennent au plus vite sur les mesures prises. Faire des erreurs cela arrive, mais il faut savoir le reconnaître et revenir tout simplement en arrière.