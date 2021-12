Une étudiante marocaine expulsée vers la Roumanie après onze jours en centre fermé

Une étudiante marocaine de passage par la Belgique, Ouiam Ziti, a été expulsée vendredi vers la Roumanie après un séjour de onze jours au centre fermé Le Caricole à Steenokkerzeel, a annoncé dimanche un "citoyen engagé" sensibilisé par le cas de cette jeune fille, Bruno Duboisdenghien, à l’agence Belga.

Cette étudiante en 4e année de médecine dentaire - des études qu’elle effectue en français à Iasi en Roumanie - voulait passer les fêtes de fin d’année avec son frère et son oncle. A son arrivée le 13 décembre en matinée à l’aéroport de Charleroi-Gosselies, elle a été arrêtée, enfermée dans une pièce avec confiscation de toutes ses affaires dont son téléphone.

"J’ai été transférée dans le centre Caricole le même jour vers 20h30. Je suis restée enfermée dans le centre Caricole du lundi 13 décembre jusqu’au vendredi 24 décembre" avant d’être expulsée vers la Roumanie, a raconté Ouiam Ziti par téléphone à M. Duboisdenghien, un ancien chef de groupe socialiste au conseil communal de Jodoigne et qui se définit comme un "citoyen engagé".

Selon lui, l’étudiante disposait pourtant d’un visa Schengen et d’un titre de séjour roumain.

"J’avais l’intention de passer les fêtes de fin d’année au Maroc. Mais à cause du coronavirus, mon pays a décidé de fermer ses frontières. J’ai donc choisi de rester en Belgique à Bruxelles quelques jours avec mon oncle. C’est lui qui devait me conduire à Lille où vit mon frère jumeau. Nous avions l’intention de passer Noël et la Nouvelle Année ensemble", a indiqué vendredi Ouiam Ziti à la RTBF, avant son expulsion.

"Je me suis présentée à la douane (à Charleroi) où j’ai donné mon passeport marocain, mon titre de séjour roumain ainsi que mon visa touristique Schengen délivré par les autorités françaises. Je n’avais que 10 euros en liquide, mais je lui ai (à l’agent) montré ma carte de banque française et lui ai proposé de m’accompagner à un point de retrait pour lui prouver que je pouvais subvenir à mes besoins", a-t-elle ajouté.

L’étudiante a affirmé disposer d’un garant en la personne de son oncle, mais en vain. Les douanes ont alors transmis un rapport à l’Office des Etrangers, lequel a décidé d’expulser l’étudiante du territoire belge et d’abroger son visa touristique.

La porte-parole de l’Office des Étrangers (OE), Dominique Ernould, a affirmé à la RTBF que "l’étudiante ne remplissait pas les conditions pour pouvoir entrer en Belgique".

"Elle dispose d’un visa touristique délivré par la France. Le but de son séjour doit être en France. Or elle a déclaré qu’elle comptait rester 22 jours en Belgique. Et pour cela, elle n’avait pas une prise en charge légalisée. En outre, la loi prévoit qu’il faut pouvoir justifier la somme de 45 euros par jour et par personne pour cette prise en charge, ce qui selon le rapport transmis par la police des douanes, n’était pas le cas ici", a expliqué Mme Ernould.