Avec Carcela et Amallah, sans Laifis ni Bastien: suivez Standard-Zulte en direct dès 16h

Pour leur dernière rencontre en 2021, les Rouches se doivent de l’emporter contre Zulte sous peine de les voir revenir à leur hauteur.

Hugo Siquet n’est pas dans le groupe pour le dernier match de l’année. L’arrière droit avait été préservé ces dernières semaines, pour éviter tout risque de blessure et compromettre le transfert à Fribourg. Par rapport au match à Louvain, Bastien et Cimirot laissent leu place à Amallah et Raskin tandis que Klauss fait son retour dans le onze. Laifis, lui, n’est finalement pas sur la feuille de match.

Les Rouches ont pour objectif de prendre les trois points face à un groupe orphelin de Dury, parti il y a de ça une semaine.