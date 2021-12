Liège: ils offrent des colis de Noël aux SDF (vidéo)

Deux jeunes Liégeois ont récolté de quoi offrir des colis de Noël à une centaine de SDF.

"Le 15 novembre, nous avons lancé une collecte pour constituer des colis à destination des SDF de Liège. Ce soir, nous sommes là pour les distribuer pour réchauffer leur cœur et pour vivre avec eux la magie de Noël."

Burhan et Hakan sont deux amis liégeois. Depuis une dizaine d’années, ils ont à cœur d’aider leur prochain. Et cette année, ils ont réussi à récolter de quoi offrir un beau cadeau de Noël aux SDF de la cité ardente.

Notre reportage vidéo en tête de cet article.

Deux Liégeois offrent de colis cadeaux aux SDF. © Jacques Duchateau

"Dans chaque colis, il y a un tour de cou polaire, une écharpe polaire, un bonnet, une paire de gants, des chaussettes très chaudes, un dessert sucré et un dessin d’enfant."

Sur l’esplanade devant l’entrée de la gare des Guillemins, les deux amis s’activent à l’arrière d’un camion. aidés par quelques autres bénévoles, ils trient les grosses boîtes marquées d’un M, L ou XL t d’un "Joyeux Noël" de circonstance.

À quelques pas de là, les habitués des lieux, ceux qui vont rester la nuit dans ce lieu de passage à peine chauffé, ne savent pas encore que cette année Noël aura pour eux un goût de fête.

Deux Liégeois offrent de colis cadeaux aux SDF. © Jacques Duchateau

Burhan Ozsoy et Hakan Kesici n’en sont pas à leur coup d’essai. "Nous sommes dans les œuvres caritatives depuis plus de 10 ans." Ils ont toujours été animés par cette envie d’aider. D’abord en finançant l’installation de puits en Afrique (11 à ce jour), puis en distribuant des centaines de colis alimentaires à l’étranger. "Mais cette année, comme on vit ici, on voulait faire une action ici à Liège."

Burhan est instituteur. Il n’a pas eu de mal à convaincre certains de ses élèves à donner un coup de main. © Jacques Duchateau

"Nous sommes d’origine turque. Nous ne fêtons pas Noël mais nous tenions absolument à contribuer à vivre la magie et l’esprit de Noël avec les SDF, pour leur témoigner notre solidarité, notre amour et notre respect."

Deux Liégeois offrent de colis cadeaux aux SDF. © Jacques Duchateau

«Je ne vous ai rien demandé»

Un magnifique message qui a parfois du mal à passer auprès des bénéficiaires de ce geste de générosité. Il faut parfois convaincre la personne que rien ne lui sera demandé en échange, qu’elle peut accepter le cadeau sereinement. "Nous sommes parfois confrontés à des personnes qui ont un passé difficile et sont de nature méfiante. Mais avec de la diplomatie et quelques paroles rassurantes, nous arrivons à offrir ces colis même aux plus réticents."

Un joli geste de la part de ces deux jeunes Liégeois qui a été apprécié à sa juste valeur par ceux qui ont pu en profiter.