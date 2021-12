L’Inde lance la vaccination des jeunes de 15 ans et plus

L’Inde va lancer le 3 janvier la vaccination des jeunes de 15 ans et plus pour faire face au défi posé au pays par le variant Omicron, a annoncé samedi le Premier ministre Narendra Modi.

"Omicron fait parler de lui en ce moment", a déclaré M. Modi dans un discours au pays. "Après avoir analysé la situation internationale et notre campagne de vaccination des derniers onze mois contre le Covid-19, nos scientifiques ont pris aujourd’hui des décisions cruciales".

"Nous devons faire attention et être prudents", a-t-il ajouté en annonçant que les vaccins seraient disponibles pour les jeunes âgés de 15 ans et plus à partir du 3 janvier.

Les soignants et les personnes âgés de 60 ans et plus vont également pouvoir recevoir "une dose de précaution" une semaine plus tard, a-t-il souligné. "Nous avons compris très tôt l’importance de la vaccination, c’est pourquoi plus de 61% des adultes ont pu recevoir deux doses et 90% au moins une dose", a fait valoir le Premier ministre.

Plus de 200.000 personnes sont mortes en Inde lors d’une vague meurtrière de Covid survenue entre avril et juin qui a submergé les hôpitaux et les crématoriums. Cette vague a sévi après l’un des plus grands rassemblements religieux du monde, le Kumbh Mela, qui a attiré environ 25 millions de pèlerins.

En valeur absolue, l’Inde arrive (avec 478.133 morts) en troisième position parmi les pays qui ont enregistré le plus de décès après les Etats-Unis (815.423) et le Brésil (618.228).