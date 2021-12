NBA: les Knicks écrasent les Hawks diminués

Les New York Knicks ont fêté Noël dans leur antre du Madison Square Garden par une victoire écrasante (101-87) samedi sur les Atlanta Hawks, fortement touchés par le Covid-19.

Cinq joueurs des Knicks ont marqué 10 points ou plus, dont Julius Randle (25 pts, 12 rbds) et Evan Fournier (15 pts, 5 rbds, 3 passes), qui s’est montré efficace à 3 points (3 sur 6), à l’image du reste de l’équipe (20 sur 50).

"On a joué à fond dès le début", s’est réjoui Kemba Walker, qui a signé un triple-double (10 pts, 10 rbds, 12 passes), le premier d’un joueur des Knicks le jour de Noël.

Les Knicks décrochent leur sixième victoire d’affilée en saison régulière contre la franchise de Géorgie, celle qui les a éliminés la saison dernière au premier tour des play-offs. Les Hawks étaient alors portés par Trae Young, actuellement en protocole anti-Covid, comme sept autres joueurs d’Atlanta.

Clint Capela faisait lui son retour après être sorti des protocoles anti-Covid et a inscrit 6 points et pris 9 rebonds. John Collins et Delon Wright ont tous deux inscrit 20 points.

Les Knicks restaient sur six défaites d’affilée le jour de Noël. La franchise new-yorkaise a joué 54 "Christmas Games", un record en NBA (23 victoires, 31 défaites).

Les autres matchs de la journée de Noël sont Milwaukee-Boston, où Giannis Antetokounmpo (Bucks) devrait faire son retour après être sorti des protocoles anti-Covid, Phoenix-Golden State, LA Lakers-Brooklyn et Utah-Dallas, des affiches fortement touchées par le Covid, avec les absences de nombreuses stars, dont Kevin Durant (Nets) et Luka Doncic (Mavericks).