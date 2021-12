Huy: voilà l’exposition de petits trains que vous auriez dû voir à l’espace Saint-Mengold (vidéo)

Les petits trains, la Noël et Huy: trois thèmes que Pierre Simonet développe chez lui. À défaut d’avoir pu monter son expo à l’espace Saint-Mengold.

Foutu Covid… Il était déçu, Pierre Simonet, lorsqu’il a décidé d’annuler son exposition à l’espace Saint-Mengold. Pas question, face aux risques liés à la pandémie, de sortir ses petits trains et leurs multiples décors des boîtes qu’il conserve chez lui. Sauf que… Le Hutois, passionné par ce hobby depuis qu’il est tout petit, a accepté de monter quelques éléments chez lui rien que pour L’Avenir.

Et jour après jour, sa passion a repris le dessus et c’est tout son salon qui est, désormais, décoré par plusieurs mètres de table. "J’y ai passé une semaine, j’ai peu dormi", explique-t-il avec un large sourire. D’habitude, il met un mois pour tout monter, tout régler. Un travail dans lequel il plonge sans jeter un regard à sa montre car ses petits trains, c’est toute sa vie. Ses petits trains mais désormais aussi ce fabuleux décor qui l’accompagne, construit patiemment via son imprimante 3D par son ami Albert Cuvelier, lui aussi passionné par les monuments historiques hutois. La collégiale d’avant l’incendie qui en a détruit une partie, le fort (perché sur un rocher en isolant de mur) mais aussi l’ancienne gare de Huy, celle d’avant la destruction dans les années 70… Tout y est avec des détails étonnants, fantastiques, qui attirent le regard et les commentaires aussi. Tiens, et là les maisons du Quai de Namur… "Mon mari les a prises en photos puis est allé prendre des mesures de façades en faisant de larges pas, sourit son épouse Viviane. Les gens devaient se demander ce qu’il faisait…."

«Mes petits-enfants vont venir la voir, ils m’appellent Papy Pimpon»

Albert Cuvelier s’est inspiré de photos pour reproduire les bâtiments hutois. Même le Rondia et les vitraux de la collégiale sont là, à l’identique. Pour faire cette collégiale-ci (celle d’avant l’incendie), il lui a fallu deux mois de travail à raison de 5 heures par jour. "Chaque pièce est poncée", explique le bâtisseur de collégiale. Pour la première collégiale (la version actuelle), c’était six mois. La verrière de l’ancienne gare rappelle le joyeux qu’était ce bâtiment, détruit au début des années ‘70.

À l’espace Saint-Mengold, l’exposition aurait dû s’étendre sur près de 20 mètres de long sur 2,40 mètres de profondeur. Dans son salon, le Hutois n’a pas su tout reproduire. Mais il a pris les éléments essentiels. Ceux qui rappellent la beauté du patrimoine hutois. Car dans son circuit, Pierre Simonet a voulu rappeler les trois thèmes qui lui sont chers: les trains, la Noël et sa ville de Huy. "C’est la combinaison des trois qui me plaît", explique-t-il. Le tout en miniature. Avec la particularité qu’aujourd’hui, tout est digitalisé, "chaque locomotive a sa vie indépendante. On sait faire aller les trains dans des sens différents, à des vitesses différentes. En fait, on fait ce qu’ils font chez Infrabel." Mais en miniature… L’attrait du modélisme? On sait tout reproduire en petit.

Pierre Simonet et Albert Cuvelier ont créé l’ASBL Christmas Dreams. Et c’est clairement dans un rêve qu’ils nous plongent avec ce circuit incroyable de petits trains dans une ville de Huy mêlant les bâtiments actuels aux plus anciens. Des projets, les deux amis en ont encore. Comme reproduire sur la Meuse le Val Mosan… Pas de visite cette année pour l’expo de Petits trains? "Mes petits-enfants vont venir la voir, ils m’appellent Papy Pimpon", sourit celui qui est aussi pompier hutois.