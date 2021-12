"Affaire Conclue": Julien Cohen annonce son départ de l’émission (vidéo)

Julien Cohen a annoncé qu’il arrêtait de participer à Affaire conclue pour développer ses maisons de brocanteurs et d’autres projets. Il quittera donc en 2022 l’émission de Sophie Davant. Une surprise!

Personne ne s’y attendait. Dans une interview accordée auCourrier picard, Julien Cohen a annoncé son départ de l’émission Affaire conclue. Arrivé en 2017, l’acheteur s’était rapidement érigé comme un élément indispensable de l’émission diffusée sur France 2.

"C’est le clap de fin en ce qui me concerne pour Affaire conclue", a déclaré Julien Cohen. "J’ai tourné 1557 émissions, j’ai vu 7 204 personnes me présentant des objets, j’en ai acheté 1 813, j’ai participé à 330 jours de tournage en quatre ans et demi, à raison de trois puis quatre et jusqu’à six émissions par jour. J’ai vécu une aventure extraordinaire." Après avoir adopté un rythme aussi effréné, il préfère se consacrer au développement des maisons des brocanteurs. "C’est la seule chose qui me motive", ajoute-t-il.