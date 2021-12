Orelsan visé par une pétition pour son usage du mot "mongol" dans une chanson (vidéo)

Une association a appellé au boycott d’Orelsan pour l’utilisation du terme "mongol" qu’elle juge discriminatoire.

Depuis la sortie du dernier single d’Orelsan, "L’odeur de l’essence", le chanteur est au cœur d’une vie polémique. Une pétition en ligne appelle au boycott de l’artiste français pour son emploi du terme "mongol".

Diffusée sur le site Change.org, cette pétition appelle au boycott de l’artiste. Elle a déjà recueilli près de 13 000 signatures. Lancée par l’association Routes nomades, elle pointe du doigt les paroles du titre phare du quatrième opus d’Orelsan: "On prend des mongols, leur donne des armes / Appelle ça "justice", s’étonne des drames" puis un peu plus loin "Depuis qu’les mongols sont dev’nus des experts / Entourés d’mongols, l’Empire mongol / On fait les mongols pour plaire aux mongols". Un usage du terme "mongol" qu’elle juge offensent "pour les Mongol.es et personnes originaires de cette culture".

L’association réclame des excuses publiques

"Le terme mongol définit l’identité culturelle et nationale de tout un peuple. Ce nom qui devrait être neutre comme les adjectifs français, anglais, juif, inuit et bien d’autres, est malheureusement encore et toujours en usage en français, connoté d’idiot. La chanson ne renvoie pas aux gens de nationalité ou d’origine mongole (de Mongolie), son usage reste raciste et discriminatoire", rappelle l’association.

L’artiste de 39 ans a déjà été sous le feu des critiques. La plus violente des polémiques remonte à 2009, autour de sa chanson Sale Pute, dans lequel il se mettait dans la peau (de fiction) d’un homme trompé, insultant et menaçant sa compagne dans des termes très violents.Accusé par les associations féministes d’inciter à la violence contre les femmes, le rappeur avait été déprogrammé de nombreuses salles et festivals à la veille de son départ en tournée. Ce qui avait failli lui coûter sa carrière. Bis répétita en 2022?