Intempéries: la caserne de Saive désormais prête pour loger les familles sinistrées

Une aile inoccupée de l’ancienne caserne militaire de Saive a été reconvertie en quelques mois à peine en appartements afin d’accueillir des familles sinistrées par les inondations de juilllet dernier, à la suite d’une collaboration inédite entre la commune de Blegny et celle de Trooz, a-t-on appris vendredi.

À terme, 48 logements vont y être créés, avec sanitaires et cuisines équipées à neuf. En ce jour de réveillon de Noël, les douze premières unités de logements, dix studios et deux appartements, sont fonctionnelles et prêtes à recevoir leurs occupants dès la semaine prochaine.

"Ces chambres ont été réaménagées dans un temps record pour un montant record, à peu près de 60.000 à 65.000 euros par unités de logement", a ainsi précisé vendredi le bourgmestre de Blegny Marc Bolland (PS). "Merci à celles et ceux qui ont permis de réaliser cela dans un délai olympique", a-t-il ajouté.

Le reste des appartements devrait être rendu accessible d’ici la fin du mois de janvier 2022.

C’est la commune de Trooz qui avait sollicité l’aide des autorités communales de Blegny, à la suite du manque de logements à disposition sur son territoire après les inondations. "J’avais rencontré Marc Bolland pour exprimer notre problématique en matière de relogement, très vite s’est posée la question de l’endroit", a ainsi indiqué le bourgmestre, Fabien Beltran (PS). "La réponse a fusé tout aussi vite: la caserne" abandonnée par l’armée et rachetée en 2014 par commune de Blegny.

Dans la foulée, avec l’aide de la Région, les budgets se sont mis en place et les marchés ont été lancés. "On arrive maintenant à l’aboutissement", s’est réjoui le maïeur, impressionné par la vitesse de réalisation du projet. Les sinistrés qui bénéficieront des lieux garderont leur adresse à Trooz et c’est le centre public d’action sociale (Cpas) qui gèrera l’immeuble.

"Le relogement est un défi colossal", a rappelé le ministre de tutelle, Christophe Collignon (PS), qui avait lors d’une première visite à la fin de l’été souligné tout le potentiel des lieux, se montrant d’ailleurs surpris du bon état de la caserne.

"Je ne vois que des points positifs de cette opération: on répond à un besoin social très urgent, on crée des synergies entre les communes, ce projet est un modèle d’efficacité de gestion publique et c’est aussi du durable", a notamment commenté M. Collignon.

L’investissement total tourne autour de 3,5 millions d’euros.