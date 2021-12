Covid: la pandémie accélère presque partout dans le monde

La pandémie de Covid-19 a encore accéléré dans presque toutes les régions du monde lors de la semaine écoulée, à l’exception du Moyen Orient et de l’Asie: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues de bases de données de l’AFP.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète qu’une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d’un pays à l’autre.

Plus de 749.000 cas quotidiens

Avec plus de 749.000 contaminations enregistrées en moyenne chaque jour dans le monde, cet indicateur augmente pour la dixième semaine consécutive (+18% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l’AFP arrêté à jeudi.

Les principales flambées au niveau régional ont eu lieu en Océanie (+122% de cas) et dans la région Etats-Unis/Canada (+55%). La pandémie a en revanche ralenti en Asie (-13% de cas) et au Moyen-Orient (-12%).

Principales accélérations

Plusieurs pays africains figurent parmi ceux qui enregistrent les plus fortes accélérations de la pandémie lors de la semaine écoulée.

Parmi ceux comptant au moins 1.000 contaminations quotidiennes, l’Ethiopie est celui qui connaît la plus forte accélération (+596% de cas enregistrés par rapport à la semaine précédente, avec 1.680 nouveaux cas quotidiens en moyenne).

Suivent le Kenya (+483%, 2.298 cas), la Zambie (+370%, 1.731), le Mozambique (+155%, 1.511) et le Botswana (+142%, 1.304).

Principales décrues

Le Zimbabwe est le pays ayant enregistré la plus forte décrue de cas (-51%, avec 2.148 cas par jour), devant la Belgique (-47%, 6.166), l’Autriche (-36%, 2.292) et la Hongrie (-36% également, 3.430), toujours parmi les pays avec au moins 1.000 cas enregistrés par jour.

Le plus de contaminations

Les Etats-Unis restent, de loin, le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (184.834 cas quotidiens en moyenne, +51%), devant le Royaume-Uni (96.010, +54%) et la France (61.274, +21%).

Et la région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de cas, avec plus de 3 millions ces sept derniers jours (58% du total mondial).

En proportion de la population, hors micro-Etats, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine est comme la semaine précédente le Danemark (1.472 pour 100.000 habitants), devant le Royaume-Uni (990).

Décès

Au plan mondial, 6.939 décès ont été enregistrés chaque jour cette semaine, un chiffre en baisse de 2%.

La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de décès, avec 26.375 morts la semaine passée (54% du total), suivie de la zone Etats-Unis/Canada (10.604 décès).

Les Etats-Unis sont le pays qui recense le plus grand nombre de décès quotidiens cette semaine (1.498), devant la Russie (1.035).