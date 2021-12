Farid répond à votre question météo: "Un Nouvel an très doux et localement 13°C pour la fin de l’année"

La question du jour à Farid est celle de Tolga de Bruxelles: "Salut Farid, à quand les prochaines chutes de neige sur le pays? Y a-t-il un espoir pour quelques perspectives hivernales ces prochains jours? Merci d’avance". Farid répond et donne son avis ainsi que ses prévisions.

Salut Tolga, j’espère que tu vas bien! Bon, je vais être honnête avec toi… Cela ne sent pas très bon pour les amateurs de neige et de sensations hivernales. On ne passera pas très loin de l’or blanc qui devrait légèrement affecter les Pays-Bas ce 25 décembre avant le retour de plusieurs perturbations pluvieuses et venteuses dimanche jusque mardi voire mercredi prochain et une hausse du mercure.

Par la suite, un puissant anticyclone devrait gonfler et nous soumettre à un flux de sud-ouest très doux et plus sec. J’attends une fin d’année et un début janvier au-dessus des normes accompagnés de maximas dépassant certainement les 12°C et peu de perspectives hivernales jusqu’au 3-4 janvier au moins… Conditions difficiles pour les massifs français et températures de 20 à localement 25°C sur le sud de la France et l’Espagne!

Et ailleurs sur le pays?

Ce samedi, on retrouvera cette perturbation donnant quelques faibles pluies un peu plus insistantes sur le nord et l’est. Proche de la frontière néerlandaise et sur la Campine, quelques flocons pourraient temporairement blanchir le sol en marge de l’air froid sur les Pays-Bas. Il fera par contre plus sec le long de la frontière française.

Durant l’après-midi, un temps plus sec se confirme avec l’une ou l’autre goutte surtout sur l’est et le Limbourg. Le vent soufflera de secteur est de manière faible à modérée et les maximas seront contrastés avec 0 à 1°C sur l’extrême nord, 2-3°C à Bruxelles et 6°C sur l’ouest. Retour de la pluie en cours de nuit suivante.