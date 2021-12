Le bourgmestre Mathieu Rossignol autorise deux représentations culturelles, malgré le Codeco

Le bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol, prend ses responsabilités. Il maintient deux représentations culturelles, ce dimanche.

"Malgré les décisions du dernier Codeco qui ferme les vannes de la Culture une nouvelle fois, envers et contre tout, y compris les conseils des infectiologues, j’ai, à mon niveau, après concertation avec le directeur de l’Académie Bernard Crucifix ainsi que le directeur du Centre Culturel Alain Thomas, autorisé le maintien des deux représentations à venir", informe le bourgmestre de Bertrix Mathieu Rossignol, sur sa page Facebook.

Il maintient ainsi le spectacle "Le Bourgeois Gentilhomme".

"Les spectacles se dérouleront avec une jauge de 200 personnes, gestes barrières respectés et port du masque. Le bar restera fermé, poursuit le bourgmestre.

Je veux par-là apporter mon soutien à la Culture mais également aux élèves de l’Académie qui depuis 2 années ont bossé avec détermination et panache afin de nous offrir ce spectacle de choix."

"J’adresse d’ailleurs ici un "Bravo et Merci" à nos jeunes talents!", ajoute le mayeur.

Et Mathieu Rossignol de préciser: "Parfois, il nous revient de prendre quelques décisions qui s’inscrivent en porte à faux avec certains marchandages qui touchent, dans le cas présent le monde culturel et dérivés, heurtent et hérissent la population entière et constituent un manque flagrant de respect envers toutes et tous."