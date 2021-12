10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 24 décembre

Une pluie de conseils pour passer un bon réveillon, Mehdi Bayat se livre à cœur ouvert, Renée une centenaire aimée de tous; voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 24 décembre.

1 Réveillon: conseils et savoir vivre pour éviter les déconvenues

Quelques grands principes et l’un ou l’autre petit truc pour organiser et réussir un réveillon. Et si ces bons conseils ne peuvent servir cette année, qu’on les retienne au moins pour l’an prochain!

+ LIRE ICI

2 Mehdi Bayat: «Charleroi n’a jamais eu un effectif aussi bankable»

Mehdi Bayat dessine les contours d’un mercato hivernal précoce et rappelle sa stratégie.

+ LIRE ICI

3 Patrice Leconte, un homme pressé… et dessiné

Nicoby et Joub ont suivi le réalisateur des "Bronzés" dans son quotidien. Et c’est fascinant.

+ LIRE ICI

4 Travaux et recrutement: les 2 défis à relever par la base de Florennes

Rester opérationnel pendant d’importants travaux d’infrastructures et recruter du personnel. Ce sont les défis que la base de Florennes devra relever au cours des années à venir.

+ LIRE ICI

5 Cinq mois après les inondations, où en sont les sinistrés?

À l’aube des fêtes de fin d’année, cinq mois après les inondations, certains sinistrés vivent encore des situations compliquées: Sophie et Nicolas, du restaurant du même nom, David et sa famille de quatre enfants, toujours en gîte… La Commune a visité en porte-à-porte les 400 maisons touchées. Pour faire le point au cas par cas, pour disposer d’une vision globale, et surtout, pour renouer contact.

+ LIRE ICI

6 La maman de Nafi revient sur l’année de sa fille: «Elle était vidée»

L’été dernier, Nafissatou Thiam est restée sur la plus haute marche du podium olympique. Sa maman revient sur cet exploit sans précédent.

+ LIRE ICI

7 Attention aux bracelets et colliers fluorescents: vos enfants risquent une intoxication, voici comment les soigner

Le Centre antipoisons tire la sonnette d’alarme: l’an dernier, des intoxications dues aux colliers et bracelets fluorescents ont été recensées.

+ LIRE ICI

8 Codeco: une rupture de confiance entre experts et politiques?

Le Codeco n’a, une nouvelle fois, pas suivi les recommandations des experts. La confiance est-elle définitivement rompue?

+ LIRE ICI

9 Pour ses 100 ans, Renée reçoit un cadeau du roi et de la reine (vidéo)

La Jodoignoise, appréciée de tous, a connu une journée riche en émotion grâce à une famille aux petits soins pour une dame qui le mérite.

+ LIRE ICI

10 Réseaux sociaux ou courrier? Des vœux à la carte

La façon dont on souhaite une bonne année en dit long sur la relation que l’on a avec une personne. Analyse.

+ LIRE ICI