Covid: "Omicron pourrait devenir le variant dominant en Belgique dès ce week-end"

S’il se réjouit de la baisse actuelle des tendances liées au coronavirus, le Centre de crise observe avec attention la rapide propagation du variant Omicron en Belgique.

À peine la Belgique en termine peu à peu avec la 4e vague de la pandémie que la menace Omicron se précise. Pour le Centre de crise et Sciensano, le nouveau variant devrait, en effet, s’inviter au pied du sapin, cette année.

"La 4e vague se retire mais Omicron est déjà là!" Comme le résume Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, au cours d’une conférence de presse sur l’évolution de la situation épidémiologique, le nouveau variant s’impose de plus en plus à la Belgique en cette fin d’année.

"Omicron remplace peu à peu Delta, reconnaît le virologue. Il pourrait devenir le variant dominant en Belgique dès ce week-end."

Confirmant qu’Omicron représentait, hier, 41% des nouvelles contaminations diagnostiquées, le Centre de crise a également fait remarquer que la Belgique enregistre actuellement, en moyenne, 3.000 infections quotidiennes à ce variant contre 700 la semaine dernière. "Une multiplication des cas par quatre" qui prouve que le successeur du variant Delta progresse extrêmement vite sur le sol belge.

On s’attend, dans un avenir proche, à une augmentation des contaminations et peut-être même des hospitalisations.

Parce qu’Omicron est très contagieux, "on s’attend, dans un avenir proche, à une augmentation des contaminations et peut-être même des hospitalisations", souligne Yves Van Laethem. "Tout dépendra des mesures" que les Belges décideront de respecter "mais aussi de l’impact de la 3e dose du vaccin" sur ce variant.

Craignant surtout l’impact d’Omicron sur la charge de travail de la première ligne de soins, les experts restent toutefois relativement mesurés face à la menace. C’est que de récentes études tendent à démontrer que ce variant provoque moins de forme grave de la maladie. "On parle d’un risque de 30 à 80% plus faible de développer une forme sévère du Covid-19", précise d’ailleurs Yves Van Laethem.

En attendant d’en savoir plus sur l’influence réelle d’Omicron sur le système des soins de santé - "On y verra sans doute plus clair après les fêtes", estime Steven Van Gucht -, Sciensano espère surtout que le nombre de lits occupés dans les soins intensifs passe sous le seuil des 500. Histoire que le personnel médical puisse souffler un peu avant, peut-être, de devoir s’attaquer à Omicron.