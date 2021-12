Tirage au sort de demi-finales: derby des Flandres entre Gand et Bruges, Anderlecht se déplacera à Eupen

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Belgique a été effectué.

À la suite à la victoire d’Anderlecht face à Courtrai (3-0) et de Bruges face à OHL (4-1) en quart de finale de Coupe de Belgique, le tirage au sort pour le dernier carré de la compétition a eu lieu. La première demi-finale voit La Gantoise affronter le Club de Bruges, pour un derby des Flandres qui s’annonce électrique. En quart de finale, Gand avait éliminé le Standard (3-1). Le Sporting d’Anderlecht hérite d’Eupen, tombeur de Malines en quart (1-3). Les Mauves se déplaceront au stade du Kehrweg pour tenter d’atteindre leur première finale de Coupe depuis 2015.

Les demi-finales de la Coupe, jouées en aller-retour, se dérouleront les 1er, 2 et 3 février et les 1er, 2 et 3 mars. La finale se déroulera le samedi 16 avril 2022 au stade Roi Baudouin.