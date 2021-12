Record battu pour Viva for Life: l’opération de solidarité a récolté plus de 7.500.000€

L’opération de solidarité Viva for Life, visant à lutter contre la pauvreté des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est clôturée ce jeudi sur un nouveau record de générosité.

Après six jours et six nuits passés dans le cube de verre sur la Grand-Place de Tournai, Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, les trois animateurs de Viva for Life ont pu découvrir le montant récolté lors de la 9e opération de solidarité contre la pauvreté infantile.

Grâce à des dons et des défis lancés entre le 17 et le 23 décembre 2021, le montant final récolté par cette édition de Viva for Life a atteint 7.512.346€.

L’opération de solidarité a dépassé les 7 061 534€ récoltés l’année dernière, malgré le coronavirus et les inondations. Cet argent va permettre de soutenir quelque 200 associations actives sur le terrain de la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles.

«Emotion indescriptible»

"C’est une émotion indescriptible", a réagi Ophélie Fontana à l’annonce du résultat, les larmes aux yeux. "Je pense à tous ces enfants qui sont chez eux et qui voient qu’on l’a fait pour eux, et à ceux que j’ai rencontrés personnellement dans des associations. J’en ressors tellement riche et fière que l’on puisse leur apporter tout cela".

Angèle et Lost Frequenties pour clôturer l’opération

De nombreux artistes et invités s’étaient mobilisés durant ce marathon de générosité. La cérémonie de clôture du marathon solidaire s’est clôturée en présence d’Angèle (qui a délivré les trois animateurs du cube) et Lost Frequenties qui ont réchauffé le public de la Grand-Place de Tournai. "Plus que jamais, les gens ont besoin de soutien. C’est déjà très bien de pouvoir parler (de la pauvreté). Cela peut la désacraliser et faire en sorte qu’il n’y ait plus de honte. Rien ne vaut un don, et au plus il y en aura, au plus cela fera la différence", a encouragé Angèle avant d’interpréter sur titre "Bruxelles je t’aime" devant le public de la Grand-Place.

Une belle récompense pour les trois animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, qui ont passé 144 heures dans le cube de verre. D’autant plus qu’ils ont dû vivre les dernières heures en huis clos après avoir été considérés comme " cas contacts " après avoir côtoyé un invité, à savoir Anne-Laure Macq, testée positive au Covid-19 ce jeudi. Les invités ont continué à soutenir Sara, Ophélie et Marco, à l’extérieur du cube ou à distance via écrans interposés.