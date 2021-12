Covid: le PS demande que la situation du secteur culturel soit réexaminée en priorité

Le Parti Socialiste dit regretter la fermeture du secteur culturel et comprendre le désarroi des professionnels de ce même secteur suite aux décisions qui ont été prises lors du Comité de concertation de ce mercredi 22 décembre 2021, indique-t-il ce jeudi.

Le PS, qui siège au Codeco en tant que membres des gouvernements fédéral, wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, demande que la situation du secteur culturel soit réexaminée en priorité, à la suite des concertations entre le secteur et le cabinet du ministre Frank Vandenbroucke le 28 décembre. "L’objectif est de rouvrir ces lieux le plus rapidement possible", estime le PS.

D’ici là, les socialistes "demandent à la ministre en charge de la Culture (Bénédicte Linard, Ecolo, NDLR) d’adopter immédiatement des mesures d’aide et de soutien au secteur. En parallèle, le PS lui demande qu’un travail d’analyse soit réalisé afin que, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les jauges "public" puissent être réexaminées selon des capacités d’accueil des salles".

Le PS réclame aussi l’instauration "sans délai" d’un baromètre, souhaité par le secteur.