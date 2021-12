Covid: le Ramdam festival de Tournai est postposé

Initialement prévu la seconde quinzaine du mois de janvier 2022, le "Ramdam festival" de Tournai est potsposé, à la suite du dernier Codeco.

La 12e édition du "Ramdam festival" de Tournai devait se tenir du samedi 15 au mardi 25 janvier 2022 dans le complexe cinématographique Imagix à Tournai. Dans la foulée du récent Codeco, la conférence de presse prévue ce jeudi à Tournai a d’abord été annulée. Cette 12e édition du film qui dérange s’annonçait comme particulièrement riche, la programmation comptant une minutieuse sélection de 54 longs métrages et de 32 courts métrages.

"Nous avons pris connaissance des dernières mesures prises par le Codeco de ce mercredi 22 décembre. Le comité regrette qu’une fois de plus c’est encore la culture qui paie le plus lourd tribut de ces décisions, d’autant plus que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir la sécurité des festivaliers. En l’absence d’informations relatives à la durée de ces mesures, nous ne pouvons nous engager à confirmer la tenue du festival aux dates initialement prévues, soit du 15 au 25 janvier 2022. L’équipe a donc décidé que le festival aurait bien lieu dès la réouverture des salles", annoncent Jean-Pierre Winberg, le président, et Eric Derwael, commissaire de l’association.