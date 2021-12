Farid répond à votre question météo: "Il fera bon rester bien au chaud à Noël"

La question du jour à Farid est celle de Joël de Bruxelles: "Salut Farid, quel temps pour le réveillon et le jour de Noël? Penses-tu que les conditions seront pluvieuses et maussades toute la journée? Merci d’avance!" Farid lui répond et donne ses tendances.

Salut Joël, le temps ne sera pas si mauvais ce jour de réveillon avec pas mal de périodes sèches et encore une goutte possible début de matinée sur le centre et surtout l’Ardenne. Ensuite, finalement une journée calme avec des maximas de 7 à 9°C en plaine avant l’arrivée d’une perturbation le soir. Elle devrait arriver dans un timing de 19-21H par le Hainaut et les Flandres nous arrosant toute la nuit. On la retrouvera samedi matin mais l’après-midi, il fera plus sec par la frontière française avec encore de la pluie sur le nord et l’est. À noter que quelques flocons pourront voltiger le long de la frontière néerlandaise où il fera plus frais. Il fera bon rester bien au chaud en cette fête de Noël.

Et ailleurs sur le pays?

Entre deux perturbations, on devrait retrouver une météo clémente pour ce réveillon avec des périodes sèches majoritaires et l’une ou l’autre goutte sur le relief voire sur le centre tôt le matin. Le vent encore assez fort le matin faiblira pour devenir modéré de secteur sud-ouest au fil des heures et de timides éclaircies sortiront surtout le long de la frontière française.

Durant l’après-midi, moins de vent et finalement des conditions pas trop désagréables et plutôt sèches. Maximas de 5 à 9°C de la haute Ardenne au centre et finalement une zone de pluie qui arrivera le soir du réveillon (19-21H sur le centre du pays). On attend plus ou moins 5 à 10 L et durant la nuit, les précipitations les plus actives se situeront entre Liège et le nord de Bruxelles. Attention, il neigera sur les Pays-Bas pris en étau entre la pluie et l’air froid arrivant du nord mais on restera côté doux.