Sortie du nucléaire: un accord plus politique qu’énergétique

Le gouvernement fédéral a pris une décision concernant la fin du nucléaire. Mais cet accord, en ménageant les uns et les autres, n’apporte pas une décision définitive.

Le premier ministre Alexander De Croo a ressorti sa corde d’équilibriste ce jeudi pour annoncer un accord sur la sortie du nucléaire. L’équilibre consiste à valider le plan A de l’accord de gouvernement qui prévoit que les sept réacteurs atomiques du pays soient éteints à l’horizon 2025, tout ne fâchant pas irrémédiablement les partenaires (MR surtout) en laissant la porte ouverte à un retour de l’atome comme "filet de sécurité", selon les mots d’Alexander De Croo.

Voici les grandes lignes d’un accord qui est plus politique qu’énergétique.

1. On sort La loi de 2003 sur la sortie du nucléaire est confirmée avec la fermeture progressive des réacteurs de Tihange et de Doel selon le calendrier prévu.

2. Le gaz si possible Pour pallier au nucléaire, on suit donc le plan A: les centrales gaz. "Le mécanisme d’investissement (CRM) a été un succès, il y a plus de projets que nécessaire et à un prix très compétitif", a indiqué la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen). On poursuit donc la procédure visant à construire deux centrales au gaz, aux Awirs et à Vilvorde… ou ailleurs.

3. Le nucléaire comme filet de sécurité Le refus, par la ministre N-VA Zuhal Demir, d’octroyer le permis pour la centrale de Vilvorde est évidemment le caillou dans la chaussure du plan A. Et si on n’arrive pas à construire une seconde centrale gaz, à Vilvorde ou ailleurs, c’est le plan B, le "filet de sécurité" nucléaire qui pourrait être tendu. Pour le 17 janvier, l’AFCN (L’Agence fédérale de contrôle nucléaire) et le SPF Économie (DG Energie) devront donc rendre un rapport dans lequel seront listées et analysées les actions nécessaires à l’activation de ce plan B nucléaire. On parle ici de conditions techniques, car il faudrait aussi convaincre Engie qui a publiquement fait savoir qu’il était trop tard pour prolonger et que le nucléaire en Belgique, c’est fini pour elle. "L’AFCN analysera les étapes de sortie et si un problème se pose le 15 mars (NDLR: voir ci-dessous), toutes les options de remède seront analysées. Et le plan B en fait partie", répond le Premier ministre.

4. Sécurité d’approvisionnement Le gouvernement a aussi prévu de demander à Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, un rapport pour savoir si le CRM garantit la sécurité d’approvisionnement. Si ce n’est pas le cas, la prolongation de deux réacteurs actuels (Doel 4 et Tihange 3) pourrait être envisagée. Ce rapport est attendu pour le 18 mars 2022. La date limite fixée pour débloquer le dossier de la centrale gaz de Vilvorde est fixé au 15 mars. Mais si ce n’est pas le cas, compte tenu du nombre suffisant de projets proposés dans le cadre de la vente aux enchères, il pourra être décidé de sélectionner une autre capacité parmi les projets non sélectionnés, à savoir Tessenderlo, Manage et/ou Seraing.

5. Énergie verte et nucléaire du futur Le plan prévoit de développer les énergies vertes déjà en place (comme l’éolien offshore) mais aussi de nouvelles comme l’hydrogène vert. S’y ajoute, et ça c’est nouveau, "l’énergie nucléaire du futur" avec la technologie des centrales SMR, plus petites et annoncées plus sûres. En collaboration avec la France et les Pays-Bas qui se sont orientés dans cette voie, la Belgique investira dans la recherche pour cette technologie à hauteur de 100 millions d’euros.

6. Le prix de l’énergie Concernant d’éventuelles répercussions sur le prix de l’énergie, la ministre Van der Straeten indique que la Creg (le régulateur du marché) étudiera tous les éléments de la facture et les possibilités de diminuer celle-ci. Pour le 1er avril, le ministre des Finances rendra également une analyse d’impact tandis que des mesures seront prises pour limiter les risques de faillite et en protéger le consommateur.

7. Le coût du démantèlement La ministre a également présenté en Conseil des ministres un projet afin de garantir que le coût du démantèlement des centrales nucléaires – estimé à 14 milliards d’euros – soit payé par l’opérateur Engie, et non par le contribuable. L’ONDRAF (l’organisme fédéral chargé de gérer les déchets radioactifs) prépare un nouveau cadre pour le démantèlement et les 14 milliards de la provision nucléaire qui sont actuellement dans les caisses d’Engie en France, "seront en Belgique au plus tard en 2030", dit la ministre Groen.