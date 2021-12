DIRECT | Anderlecht-Courtrai : Sergio Gomèz double la mise, les Mauves dominent largement (2-0)

Anderlecht accueille Courtrai en quart de finale de Croky Cup. Les hommes de Vincent Kompany tenteront de décrocher un billet pour les demi-finales de la compétition.

Après avoir éliminé difficilement Seraing aux tirs au but au tour précédent, le RSCA affronte le KV Courtrai. Objectif: rejoindre Gand et Eupen pour une place dans le dernier carré de la compétition.

En championnat, Anderlecht sort d’une période faste. L’équipe de Kompany vient d’enchaîner un 13 sur 15. Il en va de même pour Courtrai qui, après un 9 sur 9, ne se retrouve qu’à quatre points du Sporting en Pro League. En novembre, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 1-1 au Lotto Park.

Comme lors des semaines précédentes, Kompany fait confiance au même onze. Devant Van Crombrugge, Hoedt et Magallan occuperont l’axe. Sur les côtés, on retrouvera les indéboulonnables Murillo à droite et Gomez à gauche. Devant eux, Verschaeren jouera sur son bon pied tandis que Refaelov, très en forme avec cinq buts et un assist lors des cinq dernières rencontres, dédoublera l’Espagnol. Dans le cœur du jeu, Cullen sera associé à Olsson tandis que le duo d’attaque sera composé de Zirkzee et Kouamé, en instance de départ pour la Can avec la Côte d’Ivoire. Les Mauves devront faire sans la Mauve Army ce soir: le groupe de supporters a boycotté le rendez-vous pour protester contre l’heure de la rencontre, programmée en milieu de semaine à 18h45. Les Mauves monopolisent le ballon et se créent plusieurs occasions. Courtrai a des difficultés à sortir de son camps et se montre vulnérable lorsqu’Anderlecht accélere le jeu. À la 17e minute, Refaelov sollicite Delle sur une frappe lointaine. Courtrai ne parvient pas à se dégager, et le ballon revient dans les pieds du Soulier d’or. Sainsbury dévie de justesse la seconde tentative de l’Israelien alors que son portier semblait battu.

À la 34e minute, les Mauves sont récompensés de leurs efforts. Courtrai perd un ballon dans sa moitié de terrain. Cullen adresse une passe lobée à Zirkzee, qui transmet parfaitement le cuir dans la profondeur vers à Kouamé. L’attaquant ivoirien ne tremble pas face à Delle et ouvre le score (1-0, 34e). Quatre minutes plus tard, Kouamé loupe de peu le doublé. Hoedt adresse un long ballon vers l’attaquant. Rougeaux intercepte et remise en retrait pour Delle, mais la passe est beaucoup trop molle. Kouamé sprinte vers le ballon et tente sa chance face à Delle, mais sa frappe passe à côté.

LES COMPOS :

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Hoedt, Magallan, Gomez, Verschaeren, Olsson, Cullen, Refaelov, Kouamé, Zirkzee.

Courtrai : Delle, Dewaele, Sainsbury, Rougeaux, Mbayo, Palaversa, Selemani, Kadri, Badamosi, Vandendriessche, D’Haene

LE DIRECT :